В Ярославской области будут ловить водителей с тонированными машинами

С 19 по 28 апреля в Ярославской области под пристальным вниманием сотрудников ДПС будут автомобили с затонированными стеклами. Фото: Артем КИЛЬКИН

С 19 по 28 апреля в Ярославской области под пристальным вниманием сотрудников ДПС будут автомобили с затонированными стеклами. В этом году произошло уже 10 ДТП из-за тонировки, 13 человек получили ранения.

- Управление такими транспортными средствами не только создает угрозу безопасности дорожного движения, но и позволяет скрывать нарушение правил в использовании ремней безопасности и телефона, перевозке запрещенных предметов, - рассказали в ГИБДД Ярославской области.

За 2020 год региональная Госавтоинспекция поймала 8969 нарушителей с "черными" стеклами, а с начала 2021-го - уже 1900.