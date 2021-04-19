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Общество19 апреля 2021 15:15

Жительница Ярославской области украла у тульского пенсионера два миллиона рублей

Пострадавший – 90-летний мужчина
Анастасия Голубева
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Жительница Ярославской области украла у тульского пенсионера два миллиона рублей

Жительница Ярославской области украла у тульского пенсионера два миллиона рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В начале марта 90-летний житель Тулы написал заявление в полицию о краже у него двух миллионов рублей. Около двух месяцев тульские полицейские искали злоумышленника и наконец-то вышли на его след. Подозреваемая – 28-летняя нигде не работающая цыганка, которая живет в Переславле-Залесском.

-Женщина была задержана и доставлена в отдел полиции «Центральный». Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время в полиции продолжается расследование уголовного дела по статье «Кража», - сообщили в УМВД России по Тульской области.