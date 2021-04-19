В ярославском баре нашли более 60 литров просроченного пива Фото: Иван МАКЕЕВ

Судебные приставы конфисковали из городского бара более 60 литров просроченного алкоголя и передали его на уничтожение. Бар привлечен к административной ответственности по статье о нарушении изготовителем требований технических регламентов.

- Сотрудники организации нарушили технические регламенты, складируя некачественную продукцию с истекшим сроком годности. Согласно отчету об объемах остатков этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащейся продукции, на складе числилось свыше 45 тысяч единиц алкогольной продукции. Однако в ходе осмотра помещений бара был выявлен неучтенный товар — более 60 литров просроченного пива, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

Суд оштрафовал организацию на 75 тысяч рублей и вынес решение о том, что всю найденную продукцию необходимо уничтожить. Ее передали представителям Росалкогольрегулирования.