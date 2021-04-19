Рыбинские пригородные поезда будут ходить по новому расписанию Фото: Павел КЛОКОВ

По техническим причинам пригородные поезда в направлении Рыбинска изменят расписание на апрель-май.

№ 6589 «Рыбинский Пассаж – Пищалкино»

30 апреля и 7 мая 2021 года отправится со станции Рыбинский Пассаж в 20.13 (вместо 20.25), прибудет на станцию Пищалкино в 22.25 (по расписанию);

№ 6578/77 «Ярославль - Рыбинский Пассаж»

7 мая 2021 года отправится со станции Ярославль в 20.02 (по расписанию), прибудет на станцию Рыбинский Пассаж в 22.54 (вместо 22.24);

№ 6577 «Ярославль Главный – Рыбинский Пассаж»

30 апреля 2021 года отправится со станции Ярославль Главный в 20.19 (по расписанию), прибудет на станцию Рыбинский Пассаж в 22.54 (вместо 22.24);

№ 6586 «Родионово - Рыбинский Пассаж»

3 и 10 мая 2021 года отправится со станции Родионово в 14.43 (вместо 14.53), прибудет на станцию Рыбинск Пассаж в 16.44 (по расписанию).