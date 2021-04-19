ООО «Транснефть – Балтика» провело более 300 учебно-тренировочных занятий в первом квартале

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Транснефть-Балтика»

Масштабная работа проведена в сфере промышленной безопасности и производственного контроля. Особое внимание уделялось предупреждению аварий на опасных производственных объектах, обеспечению готовности к локализации и ликвидации последствий аварий. С этой целью в ООО «Транснефть – Балтика» в первом квартале проведены 324 учебно-тренировочных занятия и 2 командно-штабных учения.

В рамках мероприятий по охране труда более 700 сотрудников, работающих на линейной части трубопроводов, прошли профилактическую вакцинацию против клещевого энцефалита. В отчетный период предприятие закупало спецодежду, обувь и средства индивидуальной защиты. В целях предупреждения производственного травматизма организуются тематические лекции для сотрудников филиалов общества.

Продолжается реализация комплекса мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Организована термометрия, проводится дезинфекция помещений, работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, продолжается процедура вакцинации сотрудников.

В аппарате управления и филиалах ООО «Транснефть – Балтика» вакцинация осуществляется без отрыва от производства - в медицинских кабинетах и в ближайших медицинских учреждениях. Для сотрудников производственных объектов организован транспорт в пункты вакцинации. Процедура проводится с использованием препаратов отечественного производства в рамках обязательного медицинского страхования.