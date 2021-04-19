Детенышу кинкажу из Ярославского зоопарка выбрали имя

Сейчас малыш Нео уже подрос, набрал немного веса, но пока все еще находится рядом с мамой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

4 апреля в Ярославском зоопарке родился малыш кинкажу. По доброй традиции, имя для зверька мог предложить любой желающий. Так как малыш родился незадолго до Дня космонавтики, работники зоопарка решили, что имя должно быть связано с космосом

После отбора и голосования в соцсетях, было выбрано имя в честь самой яркой и редкой кометы Неовайз – Нео. Такой вариант предложили сразу два человека и оно пришлось по вкусу большинству.

Сейчас малыш Нео уже подрос, набрал немного веса, но пока все еще находится рядом с мамой.