Житель Ярославской области лишился лодки и всего рыболовного снаряжения

Ярославец лишился лодки и всего рыболовного снаряжения Фото: Олег ЗОЛОТО

35-летний житель Ярославской области остался и без лодки, и без своего рыболовного снаряжения, а все потому, что отправился ловить рыбу, не имея соответствующего разрешения. Он приплыл на надувной весельной лодке в Рыбинское водохранилище и оставил там на несколько дней рыболовную сеть. Такая добыча рыбы является незаконной. Когда через несколько дней мужчина вернулся за уловом, его уже ждали сотрудники правоохранительных органов. Суд постановил прекратить уголовное преследование, в связи с раскаянием рыбака.

- Рыболовную сеть суд постановил уничтожить, а надувную лодку с веслами конфисковать в доход государства, - сообщили в УФССП по Ярославской области.