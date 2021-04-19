В Ярославле неизвестные устроили стрельбу у детского сада

Ярославцы нашли использованные гильзы в Нижнем поселке около детского сада. Фото: "Заволга:Нижний/Средний посёлок,Тверицы и другие"

18 апреля, около 23:00, в Ярославле в Нижнем поселке, как рассказали местные жители, неизвестные устроили пальбу из автомата возле жилых домов и детского сада.

- Какие-то не совсем здоровые люди устроили стрельбу из автомата. Скорее всего патроны были светошумовые, так как стреляли веером в направлении жилых домов и детского сада, - пишут очевидцы.

Утром 19 апреля возле места обстрела ярославцы нашли использованные гильзы. В настоящий момент полиция выясняет обстоятельства произошедшего. "КП Ярославль" будет следить за развитием событий.