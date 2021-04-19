В Ярославле мотоциклисты устроили гонки под окнами правительства

В Ярославле двое мотоциклистов устроили гонки на Советской площади. Фото: "Подслушано у водителей"

В Ярославле двое мотоциклистов устроили гонки на Советской площади. Видимо, зимняя история о дрифтере не стала поучительной для жителей, поэтому ребята смело наворачивают круги и встают надыбы на своих "железных конях" под окнами правительства, нарушая скоростной режим.

За такие шалости местные жители пророчат штраф гонщикам.

- Ну раз машины дрифтеров находят по камерам и штрафуют,то и этих красавцев ждет та же участь, - пишет анонимный пользователь в группе "Подслушано у водителей".