Умерла глава Первомайского района Ярославской области Инна Голядкина. Фото: со страницы "ВКонтакте" губернатора Дмитрия Миронова

Сегодня, 18 апреля, умерла глава Первомайского района Ярославской области Инна Голядкина. Инна Ильинична скончалась в возрасте 70-и лет. В последние месяцы у нее были серьезные проблемы со здоровьем. Даже свой юбилей 10-го марта она отмечала в больнице.

- Помню как вместе с Инной Ильиничной открывали в Пречистом новый бассейн. Он был построен за муниципальные средства, без помощи области – уникальный случай. Это характеризует ее как руководителя. Теперь Первомай осиротел, оставшись без хозяйки, которая болела душой за свою родную землю. Очень жаль. Мои искренние соболезнования родным и близким. Светлая память Инне Ильиничне, - написал свои соболезнования губернатор Дмитрий Миронов на странице "ВКонтакте".

Инна Голядкина стала первой женщиной на посту главы Первомайского района в 2008 году. А после этого еще дважды избиралась.

"КП Ярославль" приносит соболезнования родным и близким Инны Ильиничны.