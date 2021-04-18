В Переславле ограничат проезд транзитному транспорту: где будет объезд

Пути объезда отображены зеленым цветом. Фото:Администрация Переславля-Залесского

С 19 апреля в Переславле-Залесском ограничат движение в районе пересечения улиц Урицкого и Менделеева.

По этой части трассы проходит магистральный трубопровод холодного водоснабжения. Сейчас на нем будут проходить аварийно-восстановительных работы.

- Проезд будет закрыт для транзитного автотранспорта через город. При этом для машин оперативных служб, спецтранспорта и городского транспорта будет организовано движение по одной полосе, - рассказали в администрации Переславля-Залесского.

Ремонт трубопровода займет около недели. Для проезжающего транспорта есть объездная дорога «Обход города Переславля-Залесского».