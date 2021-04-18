В Ярославской области от огня спасли целую деревню

Деревня Приимково Ростовского района могла сгореть до тла. Фото: Влада Красоткина

17 апреля в Ярославской области деревня Приимково Ростовского района могла сгореть до тла. Рядом с поселением загорелась сухая трава. Сильный ветер с большой скоростью раздувал пламя и перегонял его на рядом стоящие дома.

Спасатели быстро среагировали и смогли вовремя потушить пожар, а также спасли жизнь местной жительнице.

- При патрулирования населенных пунктов Ростовского района рядом с селом Приимково обнаружили возгорание сухой травы. Огонь угрожал жилым домам. Обстановку ухудшал сильный ветер. Мы стали принимать участие в тушении вместе с пожарными. Я делал это подручными средствами. Рядом с пожаром находилась местная жительница, я сказал ей, что нужно уходить. Она стала убегать от огня, споткнулась и упала. Женщина теряла сознание, огонь приближался. В этот момент я подбежал к ней и волоком стал оттаскивать от очага пожара. Пламя обжигало руки, было очень жарко и мы задыхались от густого дыма. Я оттащил женщину на безопасное расстояние. Благодаря слаженной работе пожарных, инспекторов и местных жителей удалось отстоять перед огнем дома в этой деревне, – комментирует начальник отдела надзорной деятельности по Ростовскому району Олег Зверев.

Этой деревне повезло остаться целой, но за 17-ое число в области от пожаров сухой травы пострадали 3 жилых дома.