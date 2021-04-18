"А мы полыхаем": в Ярославской области спасатели за сутки выехали 135 раз на пожары

В Переславском районе жители тушат огонь вместе с пожарными. Фото: Оксана Багулина

Трава в Ярославской области продолжает полыхать ясным пламенем все сильнее и сильнее. За 17 апреля спасатели выехали на тушения 135 раз. Это почти в два раза чаще, чем на прошлой неделе.

- А мы полыхаем! Весь наш район в огне! Бедные мальчишки пожарные. Круглосуточно уже третьи сутки по всему району тушат пожары! Мы, наши соседи, другие дачники деревни вместе с ними тушили сегодня весь вечер горящую траву и огребали ее вокруг всех участков на 5 метров. Но разве это преграда для стихии огня?! - пишет жительница Переславля Оксана Багулина.

На вызовы выезжало 161 спецмашин и 533 спасателей. Общая площадь возгорания составила 263,8216 гектаров. К счастью, пострадавших нет.