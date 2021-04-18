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Общество18 апреля 2021 14:00

"Портал в иное измерение: в Ярославле появилась глубокая яма посреди Тормозного шоссе

Жители боятся за свои жизни
Влада Красоткина
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В Ярославле посреди Тормозного шоссе появилась двадцати сантиметровая выбоина. Фото: "Жесть Ярославль"

В Ярославле посреди Тормозного шоссе появилась двадцати сантиметровая выбоина. Фото: "Жесть Ярославль"

В Ярославле посреди Тормозного шоссе появилась двадцати сантиметровая выбоина. Она находится буквально за 20 метров до перекрестка, перед поворотом на улицу Марголина.

- Так можно и жизни лишиться...Ремонта дорожного полотна по всему Тормозному шоссе мы долго не дождемся, - пишет очевидец в группе "Жесть Ярославль".

Яма была на магистрали всю зиму. После схода снега, весной, ее размеры только увеличились.