"Портал в иное измерение: в Ярославле появилась глубокая яма посреди Тормозного шоссе

В Ярославле посреди Тормозного шоссе появилась двадцати сантиметровая выбоина. Фото: "Жесть Ярославль"

В Ярославле посреди Тормозного шоссе появилась двадцати сантиметровая выбоина. Она находится буквально за 20 метров до перекрестка, перед поворотом на улицу Марголина.

- Так можно и жизни лишиться...Ремонта дорожного полотна по всему Тормозному шоссе мы долго не дождемся, - пишет очевидец в группе "Жесть Ярославль".

Яма была на магистрали всю зиму. После схода снега, весной, ее размеры только увеличились.