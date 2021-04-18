На «Авито» продают клюшку погибшего хоккеиста "Локомотива"

Житель Ярославля выставил на продажу "Авито" клюшку погибшего хоккеиста "Локомотива" Михаила Баландина. Фото: скриншот с "Авито"

Житель Ярославля выставил на продажу на сайте бесплатных объявлений "Авито" игровую клюшку погибшего хоккеиста "Локомотива" Михаила Баландина.

- Продам игровую клюшку Михаила Баландина, которая находилась в разбившемся самолете. Товар для истинных ценителей и коллекционеров, - написал продавец.

"Трофей" продают в формате аукциона. Кто больше заплатит - того и клюшка. Стоимость продавец просит предлагать в личные сообщения.

Михаил Баландин погиб в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года вместе со всей хоккейной командой "Локомотив".