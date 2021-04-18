Боксеры из Ярославля взяли золото на Первенстве России

Ярославские боксеры Вячеслав Рогозин и Расул Гаджиев стали лидерами в Первенстве России по боксу . Фото: со страницы губернатора Дмитрия Миронова

Ярославские боксеры Вячеслав Рогозин и Расул Гаджиев стали лидерами в Первенстве России по боксу среди юношей в категории 15-16 лет. Губернатор Дмитрий Миронов оценил успехи ребят и поздравил с победой.

- Два золота Первенства России по боксу! Такого результата у нас не было очень давно. Оба спортсмена, представлявшие на турнире Ярославскую область, выиграли все бои. Поздравляю Вячеслава Рогозина и Расула Гаджиева с прекрасным результатом! Спасибо тренерам, федерации и спортшколе - проделана большая работа! - написал губернатор на своей странице "ВКонтакте".

Соревнования проходили в Анапе. Участвовало 245 спортсменов со всей России.