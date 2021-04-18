В Переславле 19 числа отключат отопление

Жители Переславля боятся замерзнуть без отопления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже в этот понедельник, 19 апреля, в Переславле отключат отопление.

- Установлен срок окончания отопительного сезона на социальных объектах и жилых домах - 19 апреля, - прописано в постановление администрации Переславля-Залесского.

Жители считают, что нельзя так рано людей без тепла оставлять, ведь впереди заморозки.

- При такой-то погоде? А если май холодный будет? Все плесенью покроемся. Белой завистью позавидуешь людям с индивидуальным отоплением. Детей в школах и в детских садах жалко, - пишет Елена Рыжова в группе "Наш Переславль".

- Ага. А впереди похолодание, - добавляет местный еще один житель.