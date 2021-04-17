Столкнулись четыре машины: на Московском проспекте в Ярославле произошло масштабное ДТП

На Московском проспекте в Ярославле произошло масштабное ДТП. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" Вконтакте

17 апреля в Ярославле на Московском проспекте произошло серьезное ДТП. Его участниками стали сразу четыре автомобиля. В результате движение сильно застопорилось и образовалась огромная пробка. Пресс-служба МВД сообщает, что около десяти часов утра «Мерседес» врезался в ехавшую впереди машину. В неожиданно образовавшееся препятствие въехало еще два транспортных средства. Из пострадавших – водитель и пассажир одного из авто. Свидетель и участник ДТП Семен Кабанов, сидевший за рулем учебного «Рено-Логана», рассказал изданию 76.ru как он увидел произошедшее: — Я стоял на светофоре, ждал зеленый. Слышу скрип шин по асфальту, потом прилетает удар. «Мерседес» ехал на большой скорости и въехал сзади в «Ниссан». Он двигался, а скорее летел, в крайнем левом ряду. А мы в средине. Задел он нас из-за того, что отлетел от другой машины. Он меня задел, а я из-за удара – другую машину. Участники аварии утверждают, находившиеся в «Мерседесе» были пьяны. К тому же в салоне автомобиля были найдены три бутылки спиртного. Один из новостных пабликов ВКонтакте опубликовал пост случившемся. В комментариях под постом мнения разделились: кто-то по-человечески жалеет водителя-виновника ДТП, получившего серьезные повреждения, а кто-то утверждает, что человека, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения, ни оправдывать, ни жалеть не стоит. В любом случае, большинство пользователей сходятся на том, что нестись на такой большой скорости, как это делал водитель «Мерседеса», глупо и безответственно. К сожалению, из-за нетрезвого состояния водителей очень часто происходят аварии и автокатастрофы. Например, по статистике МВД РФ, в 2020 году 90 процентов всех аварий произошло по вине пьяных водителей и унесло жизни 959 человек. Поэтому стоит крепко задуматься перед тем, как сесть за руль после употребления алкоголя. Оправдывает ли ваша спешка или желание проехаться по городу те ужасающие последствия, к которым может привести потеря контроля из-за опьянения?