В торговом центре Ярославля нашли опасные для детей батуты Фото: Евгения ГУСЕВА

Прокуратура Дзержинского района проверила детские аттракционы, которые находятся в одном из местных торгово-развлекательных комплексов.

Во время проверки батутов оказалось, что один из них, под названием "Царь зверей", работает с нарушениями требований ГОСТ.

- Нет фиксации оборудования, узлы крепления не закреплены, нет ограждения аттракциона, что допускает допуск посторонних к элементам крепления. Работник, который отвечает за батут, не прошел соответствующую подготовку, - пояснили в прокуратуре.

Также сотрудники не смогли показать проверяющим ряд документов. Например, не было журнала учета допуска аттракциона к эксплуатации, журнала учета технического обслуживания и ремонта.

В итоге владелец получил предупреждение. В прокуратуре рассказали, что все недочеты он уже устранил.