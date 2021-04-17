Самый богатый депутат Ярославской области заработал в 2020 году 102 миллиона рублей

Опубликована декларация о доходах депутатов Ярославской областной думы за прошлый год.

Опубликована декларация о доходах депутатов Ярославской областной думы за прошлый год.

Самым богатым депутатом стал Илья Круглов - в 2020 году он заработал 102,5 миллионов рублей. Также предприниматель владеет жилыми домами, в том числе, половиной дома в Испании, и гаражом, 12 земельными участками и имеет доли в 65 нежилых помещениях. В собственности два квадроцикла и два автоприцепа.

На втором месте - Яков Якушев, который в прошлом году заработал 32,9 миллиона рублей. Еще 8 миллионов в семейный бюджет добавила супруга. В собственности пять квартир, жилые дома и семь земельных участков.

Тройку лидеров замыкает Юрий Филимендиков. Его доход в прошлом году составил 17,7 миллионов рублей. Не намного отстал от него заместитель председатель облдумы Николай Александрычев, который задекларировал 16,5 миллионов.

Список замыкает Роман Слонин - его доход составил 926 тысяч рублей. Зато его супруга за прошлый год задекларировала солидный доход - 10 миллионов, став третьей среди "зарабатывающих" жен депутатов.

Председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий в 2020 году заработал 4,3 миллиона рублей. В собственности у него 2 дома, 2 земельных участка и "Тойота Рав 4".