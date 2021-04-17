В ночном ДТП в центре Ярославля пострадали три человека Фото: УМВД по Ярославской области

Вчера, 16 апреля, около 10 часов вечера у ДК Добрынина столкнулись две машины - "Датсун", которым управлял 41-летнйи мужчина, и "Рено Дастер", под управлением водители 1995 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, пострадали два человека. Водителя машины "Датсун" с травмами госпитализировали. Пассажира этого же автомобиля и водителя "Рено" после осмотра медики отпустили на амбулаторное лечение.

- Заколдованный круг, там постоянно бьются. Давным давно пора ставить там светофор, - считают некоторые ярославцы.

По мнению других, нужно внимательнее читать правила дорожного движения, особенно те, что касаются кругового движения. Тогда и подобных аварий будет меньше.

- Какой светофор? Давайте весь город светофорами утыкаем через каждые 50 метров. И все равно аварии будут, потому что у нас кто-то едет на красный, думая, что заканчивает маневр, кто-то по телефону разговаривает, кто-то знаков не знает вообще. У нас все перекрестки заколдованные...