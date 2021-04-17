"Погода станет скучной": синоптики прогнозируют затяжные дожди в Ярославской области

Синоптики прогнозируют затяжные дожди в Ярославской области Фото: Мария ЛЕНЦ

Синоптики рассказали о погоде, которая ожидается в Центральном федеральном округе, в том числе и в Ярославкой области, на следующей неделе. Ярославцев предупредили о продолжительных дождях и облачности.

- Начнется резкое изменение характера погоды. Прямо к Москве приближается хорошо выраженный циклон, он затронет не только Москву, но и весь Центральный федеральный округ. Погода станет дождливая, причем это будут уже не летние дожди, кратковременные, это уже будут обложные дожди, продолжительные. Погода станет скучной, - рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

При этом он отметил, что температура воздуха будет держаться в рамках климатической нормы.