Мэрия Ярославля прокомментировала обвинение в загрязнении Волги

Росприроднадзор провел экспертизу и нашел превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в реке от 1,5 до 3,9 раз. ФОТО: Росприроднадзор, Instagram

16 марта в Ярославле в Волгу сбросили нефтяные отходы. Росприроднадзор провел экспертизу и нашел превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в реке от 1,5 до 3,9 раз.

Служба надзора сделала предположение, что в загрязнении виновата мэрия Ярославля.

- Предположительно, источником загрязнения является мэрия Ярославля как балансодержатель сети водоотведения от колодца ЛК-6 (общий колодец, расположенный на территории АО «Кордиант») до выпуска в реку в районе станции отгрузки песка. В отношении предприятий-абонентов коллектора принимается решение о выборе мер административного воздействия, - говорится на официальной странице Росприроднадзора в соцсети Instagram.

На это городские власти ответили следующее:

- Было установлено, что вытекание происходит из промышленного ливневого коллектора в районе Ярославской ТЭЦ-1. Так как стоки с городских территорий — поверхностные воды и атмосферные осадки — в данный коллектор не поступают, мэрией города Ярославля решается вопрос о возможном закрытии промышленного коллектора для предотвращения сбросов загрязненных вод в Волгу, либо о его передачи на баланс предприятий, которые имеют врезки. Мэрия Ярославля заинтересована в сохранении экологии и чистоты, в том числе и реки Волги.