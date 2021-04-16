В Переславле пройдет фестиваль воздухоплавания

С 23 по 25 апреля небо Переславля будет усыпано большими летающими шарами. Фото: Правительство Ярославской области

В Переславле-Залесском пройдет фестиваль воздухоплавания. С 23 по 25 апреля небо будет усыпано большими летающими шарами. Над городом пролетит 15 ярких аэростатов из Переславля, Москвы, Подмосковья и других регионов.

- Участники совершат полеты над Плещеевым озером, куполами местных церквей и над другими красивыми местами, - рассказали в правительстве Ярославской области.

Также в программе будут знакомство с кулинарными и музыкальными традициями различных стран, популярное шоу «Ночное свечение тепловых аэростатов» и много всего другого.