Росприроднадзор предположил, что мэрия Ярославля виновна в загрязнении Волги

Виновной в загрязнении Волги может быть мэрия Ярославля. ФОТО: Росприроднадзор, Instagram

Превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в Волге составило от 1,5 до 3,9 раз. Такие результаты показала экспертиза, проведенная межрегиональным управлением Росприроднадзора после того, как в ведомство поступила информация о загрязнении реки в районе Ярославля.

- Предположительно, источником загрязнения является мэрия Ярославля как балансодержатель сети водоотведения от колодца ЛК-6 (общий колодец, расположенный на территории АО «Кордиант») до выпуска в реку в районе станции отгрузки песка. В отношении предприятий-абонентов коллектора принимается решение о выборе мер административного воздействия, - говорится на официальной странице Росприроднадзора в соцсети Instagram.