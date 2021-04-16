При пожаре в частном доме Переславского района погибли пожилые супруги Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пожаре, который произошел в Ярославской области вечером 15 апреля, погибли два человека и чуть не погиб еще один. Загорелся частный дом в деревне Кичибухино Переславского района. В огне погибли пожилые супруги, скорее всего, задохнулись от дыма. Их сын сумел выбраться из полыхающего дома, сейчас мужчина находится в больнице.

Причины возгорания сейчас устанавливают следователи и эксперты. Тела погибших направлены в бюро судебно-медицинской экспертизы для того, чтобы установить точные причины смерти.

- По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.