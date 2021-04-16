В кафе Ярославля бывший зэк устроил поножовщину

Ножевое ранение получил 37-летний ярославец Фото: Полина Вачнадзе

В ярославском кафе, которое находится во Фрунзенском районе, произошла драка. 32-летний ярославец ночью кутил в развлекательном заведении, и там у него возник конфликт с 37-летним посетителем. В итоге последний получил проникающее ножевое ранение.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый заключен под стражу, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

О задержанном известно, что он нигде не работает и ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас ему грозит до 10 лет лишения свободы.