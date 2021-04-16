В ярославских лесах обустроят около 200 мест для отдыха Фото: Правительство Ярославской области

В лесах Ярославской области в этом году оборудуют 196 мест для отдыха. На каждой площадке будут установлены стол и лавочки, сделано костровое место и поставлен мусорный контейнер, чтобы отдыхающие могли убрать за собой мусор. Как сообщает правительство региона, места для отдыха уже сделали на Прусовских карьерах – они всегда пользуются популярностью у ярославцев, которые выезжают на природу.

– Также со сходом снега важно максимально навести порядок на захламленных участках. Такие мероприятия очень важны, поскольку в условиях пожароопасного сезона мусор может стать причиной возгораний, - пояснил директор департамента лесного хозяйства Николай Савельев.

Работы по благоустройству мест отдыха проведут во всех лесничествах. Принять участие в наведении порядка в рамках акции «Очистим лес от мусора» могут все жители региона. Акция начнется в мае и продлится до октября. Всю необходимую информацию можно получить на сайте департамента лесного хозяйства.