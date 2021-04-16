В Ярославской области будут судить водителя рефрижератора, который «вытолкнул» другую машину на встречку

В ДТП водитель «Шкоды» получил множественные переломы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Полиция завершила расследование уголовного дела по ДТП, которое произошло в Туношне Ярославского района 9 мая прошлого года. Обвиняемый – житель 27-летний житель Данилова, водитель грузового рефрижератора.

Второй участник аварии – водитель «Шкоды Фабиа» из Костромской области. В тот день он остановился на перекрестке перед поворотом на Туношну и в него врезался грузовик. От удара «Шкода» вылетела на встречную полосу и врезалась в «Ладу Ларгус».

- Обвиняемый не выбрал скорость, которая бы обеспечивала водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В ДТП водитель «Шкоды» получил множественные переломы. Эти травмы относятся к тяжкому вреду, причиненному здоровью.