Рыбинская ГЭС увеличила сброс воды из-за половодья

Сброс воды увеличен с 16 апреля Фото: Полина Вачнадзе

С 16 апреля Рыбинская ГЭС увеличила сброс воды, сообщает сайт каскада Верхневолжских ГЭС. Произошло это из-за увеличения бокового притока в Рыбинском водохранилище, связанного с весенним половодьем.

Объем воды, который сбрасывается через плотину, сейчас составляет 1200 кубометров в секунду. До 16 апреля он был в районе 700 кубометров в секунду. В новом режиме работы ГЭС будет работать до 20 апреля.

Сейчас уровень Рыбинского водохранилища находится на отметке 100, 89 метров по Балтийской системе. Нормативный показатель – 101,81 метра.