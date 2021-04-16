В Ярославле сотрудники ПАТП-1 собрали точную копию противотанковой пушки

Над артиллерийской пушкой транспортники работали с января Фото: Мэрия Ярославля

Сотрудники транспортного предприятия ПАТП-1 собрали точную копию артиллерийского орудия ЗиС-2 образца 1943 года. Работали над ней с января, боевую установку осталось только докрасить.

Как оказалось, это уже не первая подобная работа транспортников. В прошлом году, к 75-летию Великой Победы, на ПАТП-1 изготовили боевую машину реактивной артиллерии БМ-13 для проекта «Машины Победы». Вся техника, сделанная в ПАТП, будет на ходу.

- Мы планируем создать целый музей такой техники, чтобы у ярославцев была возможность в любой момент прийти на наше предприятие и своими глазами увидеть технику военных лет, - сказал главный инженер ПАТП-1 Эрикс Кадикис.