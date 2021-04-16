В Ярославле изменится расписание автобуса №11 Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Ярославле изменится расписание автобуса №11, который ходит по маршруту от вокзала «Ярославль Главный» до 15 МКР. Изменения коснутся только расписания выходных дней, в силу они вступают с 24 апреля, сообщает пресс-служба мэрии города.

В выходные дни последний рейс от вокзала «Ярославль Главный» будет отходить в 23:50, от остановки «15 МКР» - в 22:51.

Напоминаем, что с 30 апреля в Ярославле на улице Флотской на участке от проспекта Октября до улицы Свободы вводят одностороннее движение. Как пояснили в мэрии, это должно улучшить пропускную способность улицы и безопасность дорожного движения.