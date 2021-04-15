Ярославский "Локомотив" может заключить контракт с игроком из Швеции

Ярославский "Локомотив" может пополнить нападающий из Швеции - Даниэль Заара. Фото: Википедия

Ярославский "Локомотив" может пополнить нападающий из Швеции - Даниэль Заара. Об этом сообщило интернет издание «Чемпионат.com».

Еще в 2016 году железнодорожники задрафтовали шведа на КХЛ под №32, но до сих пор не воспользовались этим. Возможно, новый игрок займет место нападающего Владимира Ткачева, который на сезон отправится в хоккейный клуб из Челябинска "Трактор" .

Сейчас Даниэль играет в шведской лиге в клубе "Регле", где у него контракт до апреля 2023 года. В этом сезоне он стал вторым бомбардиром чемпионата.