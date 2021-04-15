В ЦРБ Ярославля открыли еще один пункт вакцинации от коронавируса: как он работает

В ЦРБ Ярославля открыли еще один пункт вакцинации от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Центральной городской больнице Ярославля открыли третий пункт вакцинации от коронавируса. По статистике, каждый седьмой ярославец, сделавший прививку, делал это в ЦРБ Ярославля.

Находится пункт в поликлинике №2. Работает ежедневно с 08:30 до 19:30, в смене – три терапевта и две процедурные медсестры. Третий пункт организован так, чтобы потоки пациентов, пришедших на разные этапы вакцинации, не пересекались.

- В медучреждения региона уже поступило более 100 тысяч доз вакцины, – сообщил директор департамента здравоохранения и фармации Василий Тубашов. – Еще 10 тысяч – на складе «Областной фармации» и готовы к развозке по прививочным пунктам. То есть фактически в регионе 110 тысяч доз вакцины. Более 78 тысяч граждан уже вакцинированы первым компонентом препарата, вторым – более 52 тысяч.