В Ярославской области сдадут дом, который не могли достроить 5 лет

Постройка дома «Монолит», который находится в деревне Мостец, завершится в этом году. Фото: Правительство Ярославской области

Постройка дома «Монолит», который находится в деревне Мостец, завершится в этом году.

Строительство «Монолита» началось в 2016. Застройщик не сдал объект в положенный срок – первый квартал 2017 года и привлекся к уголовной ответственности. Были нарушены права 56 дольщиков.

– В Ярославском районе ведется масштабная жилая застройка, и по итогам прошлого года здесь было возведено практически по три квадратных метра на человека. Это лучший результат во всем регионе, – рассказал директор департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков. – Однако не всем застройщикам удалось выполнить свои обязательства перед дольщиками. Так, с 2017 года в Ярославском районе мы зафиксировали 32 проблемных объекта. Из них по 28 на сегодня вопрос решен. Восстановить права обманутых дольщиков по оставшимся четырем планируем в ближайшее время.

Сейчас уже выполнен демонтаж поврежденных перегородок, произведена гидроизоляция крыши, начался монтаж окон. Газ, воду и канализацию в дом должны провести в мае