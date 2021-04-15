СберБанк снижает ставки по программе льготной ипотеки

При регистрации сделки в электронном виде ставка по ипотеке с господдержкой в СберБанке составит от 5,75% годовых - снижение на 0,35 п. п. В рамках программы субсидирования от застройщика ставка составит от 0,1% годовых.

Стандартная процентная ставка по программе ипотеки «Господдержка-2020» составит от 6,05% годовых.

- Почти год прошел с момента запуска ипотеки с господдержкой. За это время она показала свою эффективность - более 230 тысяч россиян воспользовались льготными условиями для приобретения нового жилья. При этом почти 90% всех сделок проводится в электронном виде. Программа позволила поддержать как покупателей недвижимости, так и строительную отрасль в непростой ситуации.

За год мы неоднократно улучшали программу, а сейчас снижаем ставки - уверены, что многим россиянам это поможет приобрести жилье на выгодных условиях до массового завершения программы - 1 июля 2021 года, - сказал Заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царев.

По программе господдержки можно оформить ипотечный кредит на сумму до 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей - в других регионах России. Первоначальный взнос по кредиту - от 15% стоимости недвижимости. Срок кредита - до 30 лет.

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