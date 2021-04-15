Ярославцы собрались привезти труп кошки в мэрию

Труп кошки лежит на обочине около 10 дней. ФОТО: Наталья Бурова, группа "Единая диспетчерская служба Ярославля" ВКонтакте

Службы по уборке города Ярославля уже около 10 дней не могут убрать труп кошки с проезжей части. Животное попало под колеса машины на улице Бабича у перекрестка с Тутаевским шоссе. 5 апреля ярославцы в группе «Единая диспетчерская служба Ярославля» попросили убрать трупик, который лежит недалеко от остановки, а заодно и вывезти песок с прибордюрной части.

- Принято в работу, - отрапортовали в ответ на обращение. И на этом, видимо успокоились.

- 12 апреля – падаль лежит на том же месте. Спорим, на улице Андропова она бы столько не лежала? – через несколько дней напоминает о заявке автор поста Наталья Бурова.

В ответ – тишина. Проходит еще три дня.

- Вы труп кошки когда собираетесь уводить? 5 апреля «приняли в работу». В ночь на 15 апреля он все еще лежит. Из него шерсть лезет, еще немного, и полезут черви. Вам прямо в мэрию его доставить что ли, чтобы гарантированно утилизировали, - негодует Наталья.

На ее сообщение ЕДДС пока никак не отреагировало.

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