В Ярославле перевозчики не хотят работать на окружной дороге

Перевозчики не хотят работать на окружной дороге Фото: Полина Вачнадзе

В конкурсе на 117-ый автобусный маршрут, который проходит по Юго-Западной окружной дороге, не принял участие ни один перевозчик. Документы на участие транспортные компании должны были подать до 14 апреля, но желающих работать на маршруте не нашлось.

- Открытый конкурс признан несостоявшимся, - говорится в протоколе.

Скорее всего, причина в ужасном состоянии дороги и «убивать» там машины транспортники не готовы. Большая часть маршрута автобуса №117 «ТЦ «Альтаир» - Ярославский вокзал» проходит по ЮЗОД, качество покрытия которой оставляет желать лучшего. В мае дорожники обещали крупными картами закрыть самые большие ямы трассы, но ситуацию на окружной это вряд ли спасет.

В первый рейс четыре автобуса №117 должны были выйти 1 мая, но, судя по всему, перспективы открытия маршрута очень туманны.