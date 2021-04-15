Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 апреля 2021 13:33

В Ярославле перевозчики не хотят работать на окружной дороге

На конкурс не было подано ни одной заявки
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий
Перевозчики не хотят работать на окружной дороге

Перевозчики не хотят работать на окружной дороге

Фото: Полина Вачнадзе

В конкурсе на 117-ый автобусный маршрут, который проходит по Юго-Западной окружной дороге, не принял участие ни один перевозчик. Документы на участие транспортные компании должны были подать до 14 апреля, но желающих работать на маршруте не нашлось.

- Открытый конкурс признан несостоявшимся, - говорится в протоколе.

Скорее всего, причина в ужасном состоянии дороги и «убивать» там машины транспортники не готовы. Большая часть маршрута автобуса №117 «ТЦ «Альтаир» - Ярославский вокзал» проходит по ЮЗОД, качество покрытия которой оставляет желать лучшего. В мае дорожники обещали крупными картами закрыть самые большие ямы трассы, но ситуацию на окружной это вряд ли спасет.

В первый рейс четыре автобуса №117 должны были выйти 1 мая, но, судя по всему, перспективы открытия маршрута очень туманны.

Ремонт окружной дороги картами собрались сделать в мае

Фото: Полина Вачнадзе