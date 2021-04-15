Конец жаре: в Ярославской области похолодает в выходные

В Ярославской области похолодает в выходные. Скриншот с сайта Gismeteo

Период июньской жары, который так расслабил ярославцев, заканчивается. Скоро погода войдет в свои рамки и даже немного отыграется за подаренное тепло.

Антициклон, который вызвал жару, начали теснить атлантические циклоны. И уже сегодня, как мы все заметили, температура воздуха пошла на спад. На довольно большой территории, по данным специалистов Центра «Фобос», есть вероятность развития первых в сезоне гроз.

- Но дожди окажутся слабыми и кратковременными. Так что, ухудшение погоды вряд ли сможет серьезно повлиять на пожарную обстановку. В целом ожидается, что она останется сложной на протяжении всего апреля, - предупреждают в Центре.

По данным Gismeteo, дожди до Ярославской области дойдут только к среде следующей недели. А в выходные в Ярославле ожидается солнечная погода, но только +12 - +13 градусов тепла. Ночью - +1.

В понедельник и во вторник солнечно, +7 и +9 соответственно. А в среду температура опустится до +5, начнется период дождей. Ночью около 0.

В четверг и пятницу, 22 и 23 апреля, дождливо, в пятницу выглянет солнце, но как-то неуверенно. Температура воздуха поднимется до +11.