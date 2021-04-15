Выжил в страшной аварии: в Ярославской области столкнулись две грузовые машины

В Ярославской области столкнулись две грузовые машины Фото: УМВД по Ярославской области

ДТП в Первомайском районе произошло сегодня, 15 апреля, ранним утром. Около 3.30 на трассе «Москва – Холмогоры» столкнулись две машины: «ГАЗ» и «Скания» с прицепом.

На фотографии видно, что от «Газели» осталась груда покореженного металл. Несмотря на то, что машина полностью разбита, водитель – 32-летний мужчина – выжил. Его с места ДТП госпитализировали в больницу.

Сейчас, как сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.