В российские села придет мобильная связь и скоростной интернет

На смену таксофонам придет мобильная связь четвертого поколения Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Ростелеком» начинает реализацию второго этапа проекта устранения т.н. цифрового неравенства, а также строительство на селе базовых станций мобильной связи

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России) и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. Компания приступает к реализации второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (проект УЦН 2.0), который включает организацию сетей мобильной связи в малых населенных пунктах (от 100 до 500 человек), сообщает пресс-служба оператора.

До конца 2021 года в 1 198 российских поселках, селах и деревнях появится мобильная связь четвертого поколения (4G/LTE). Жителям будут доступны как мобильная голосовая связь, так и высокоскоростной беспроводной интернет. Всего до 2030 года мобильная связь должна стать доступна более чем в 24 тыс. населенных пунктов страны.

Базовые станции планируется подключать преимущественно волоконно-оптическими линиями связи, что обеспечит передачу данных на высокой скорости, а также позволит существенно увеличить охват населенных пунктов страны оптической инфраструктурой.

Первая пилотная базовая станция в рамках проекта УЦН 2 заработала в марте 2021 года в деревне Редкое Называевского района Омской области.

Благодаря ей мобильная связь появилась и в соседних населенных пунктах. Добавим, что «Ростелеком» реализует первый этап проекта устранения цифрового неравенства с 2014 года. Он предусматривает обеспечение высокоскоростным доступом в интернет населенных пунктов, в которых проживает от 250 до 500 человек.