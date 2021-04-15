Ушли и не вернулась: в Рыбинске идут поиски пропавшей 17-летней девушки

В Рыбинске идут поиски пропавшей 17-летней девушки Фото: УМВД по Ярославской области

В Рыбинске с 13 апреля идут поиски 17-летней Екатерины Родионовой. 13 апреля она ушла из дома и пропала. Как сообщают в региональном СКР, ранее юная жительница города уже не раз пропадала.

Девушка была одета в серую куртку на резинке, черные брюки, синюю толстовку и белые кроссовки. Волосы темно-русые, в левой ноздре пирсинг, рядом с левым ухом приметная родинка.

- Если вы располагаете информацией, которая может помочь в установлении местонахождения Родионовой Екатерины, сообщите в полицию по телефону «02», «102» или по телефону (4855) 21-00-11 или по телефону СУ СК России по Ярославской области 8-962-209-00-08, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

К поискам подростка подключились Следственный комитет и волонтеры. В группе поискового отряда «Лиза Алерт» уточняют, что девушка могла перекрасить волосы в черный цвет.