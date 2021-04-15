Жители Ярославля благодарят Ярэнерго за модернизацию уличного освещения

ФОТО: Филиал «Россети Центр Ярэнерго»

Ярославцы говорят спасибо специалистам «Россети Центр Ярэнерго» за модернизацию уличного освещения в городе. Так, жители города отмечают масштабность работ, яркость светильников, говорят, что улучшилась освещенность улиц в темное время суток, и стало безопаснее на дорогах.

- По всему городу меняют светильники на светодиодные. Улицы, где их уже заменили, стали гораздо светлее. Спасибо ярославским энергетикам! На дорогах теперь все хорошо видно! Город освещён по полной! - благодарит ярославец Руслан Шеломков.

- И до частного сектора дошел светодиодный свет! Искренне радует новое освещение на основных, и не очень улицах города. Еще чуть-чуть и ездить, да и гулять будет одно удовольствие! - отмечает положительные перемены Валерий Перцев.

Напомним, обновление системы уличного освещения ведется в рамках энергосервисного договора, заключенного с мэрией города Ярославля по итогам открытой конкурсной процедуры. Филиал «Россети Центр Ярэнерго» приступил к исполнению контракта в феврале 2021 года. Ежедневно на улицах города работает до 25 бригад из разных районов Ярославской области. Всего в работах задействовано порядка 100 человек, 30 единиц техники.

По договору энергетики заменят в Ярославле 27505 натриевых и ртутных светильников на современные светодиодные. На сегодняшний день выполнена замена уже более 10000 осветительных приборов. Также будет обновлена система управления наружным освещением, которая позволит в автоматическом режиме управлять графиком включения и выключения. Новое оборудование не только повысит освещенность улиц, но и сэкономит бюджетные средства: экономия на потреблении электроэнергии составит около 60 %.

- Мы со всей ответственностью подошли к исполнению масштабного проекта по модернизации уличного освещения Ярославля. Квалифицированный персонал Ярэнерго выполняет работы быстро и качественно, что позволяет идти намеченными темпами. Нам важно и приятно, что ярославцы замечают это и говорят о переменах к лучшему. Современное освещение города способствует повышению уровня безопасности, улучшает комфортность пребывания на улицах, и в целом дает положительный эмоциональный эффект, - подчеркнул и.о. заместителя генерального директора - директора филиала «Россети Центр Ярэнерго» Игорь Шарошихин.