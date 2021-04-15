В Ярославской области будут судить живодерку, забившую кошку поленом и кочергой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

40-летняя жительница Брейтовского района предстанет перед судом за жестокое обращение с животным. Обвиняемой не нравилось, что кошка соседки приходит к ней во вдор и обижает ее кошку.

С соседской кошкой, которая к тому же ждала котят, женщина расправилась пару месяцев назад, в феврале. Поймала животное и затащила к себе на веранду. Как считает следствие, да и обвиняемая это не отрицает, брейтовчанка забила кошку кочергой и поленом, потом сунула в мешок и подбросила на участок хозяйке животного. Та, обнаружив изуродованное тельце своей любимицы, испытала сильный стресс – пришлось даже обращаться к медикам.

- В ходе предварительного расследования обвиняемая свою вину полностью признала. Расследование завершено, обвинительное постановление направлено в суд для рассмотрения. По статье предусмотрено максимальное наказание на срок до трех лет, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.