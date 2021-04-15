В Данилове с прилавков магазинов исчез сахар

С прилавков магазина Данилова Ярославской области пропал сахар. В больших магазинах его днем с огнем не найдешь, а в мелких торговых точках он продается по заоблачной цене.

Пустые полки, где раньше стояли пачки с сахаром, вызывают у даниловцев легкую панику. Продукта первой необходимости нет и не известно, когда завезут.

Но в департаменте АПК Ярославской области жителей города успокоили: сахар будет. Федеральные сети, которые работают в Данилове, доставляют продукт из распределительных центров. Поэтому сахар вот-вот появится на прилавках.