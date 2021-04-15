Весенний призыв-2021: служить отправятся около 1,5 тысяч ярославцев

Из Ярославской области в весенний призыв-2021 служить отправятся около 1,5 тысяч молодых людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Ярославской области в весенний призыв-2021 служить отправятся около 1,5 тысяч молодых людей. Об этом на пресс-конференции рассказал военный комиссар региона Игорь Гостев.

Первая отправка назначена на 20 апреля, но основной поток запланирован на июнь и июль.

- Это связано с тем, что многие призывники сейчас учатся, - пояснил военком.

По словам Игоря Гостева, все призывные пункты полностью обеспечены масками, перчатками, термометрами и тестами. Помещения разделены на две части: в первой молодых людей осматривают и если признаком коронавируса нет, то отправляют во вторую, чистую, зону. Если медики сомневаются, то призывника передают в руки гражданских врачей. Его отвозят в больницу, там делают тест и принимают решение о госпитализации или амбулаторном лечении.

Что касается прививки от COVID-19, то новобранцы могут ее сделать уже в части. Если возникнет такое желание.