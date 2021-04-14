Городские власти купили новую технику для уборки города
Фото: Мэрия Ярославля
Сегодня в город поступила новая техника для уборки улиц и уже к концу недели она окажется на дорогах Ярославля.
— Мы приняли два новых фронтальных погрузчика, которые будут использоваться для сбора мусора и листвы. Также в город прибыли две прицепные механические подметально-уборочные машины элеваторного типа «Бродвей». Они предназначены для уборки песка, грязи и мелких камней, и способствуют продолжительной уборке в широком диапазоне температур воздуха, — рассказал директор МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов.
В соцсетях делятся комментариями:
-это реальная радостная весть.
-а можно мне домой мини-бродвей? Удобная штука для уборки, наверное.
Помимо этого, в ближайшее время ожидается поступление восьми тракторных щёток, восьми комбинированных дорожных машин, а также двух установок для проведения ямочного ремонта.