Городские власти купили новую технику для уборки города Фото: Мэрия Ярославля

Сегодня в город поступила новая техника для уборки улиц и уже к концу недели она окажется на дорогах Ярославля.

— Мы приняли два новых фронтальных погрузчика, которые будут использоваться для сбора мусора и листвы. Также в город прибыли две прицепные механические подметально-уборочные машины элеваторного типа «Бродвей». Они предназначены для уборки песка, грязи и мелких камней, и способствуют продолжительной уборке в широком диапазоне температур воздуха, — рассказал директор МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов.

В соцсетях делятся комментариями:

-это реальная радостная весть.

-а можно мне домой мини-бродвей? Удобная штука для уборки, наверное.

Помимо этого, в ближайшее время ожидается поступление восьми тракторных щёток, восьми комбинированных дорожных машин, а также двух установок для проведения ямочного ремонта.