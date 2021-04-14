"Дня не проходит, чтоб не отключали": тутаевцы снова будут сидеть без холодной воды

В Тутаеве отключат воду. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

15 апреля в Тутаеве отключат холодную воду с 11:00 до 14:00 часов. Это связано с заменой пожарного гидранта №56.

Без воды останутся многие городские учреждения и улицы.

На этих улицах отключат воду в Тутаеве. Фото: "Подслушано в Переславле"

По словам местных жителей, отключения происходят постоянно. Люди начали радоваться "меньшему злу" и привыкать к таким условиям для проживания. Это не может не огорчать.

- Ну, хоть не утечка и то радует. Хотя отключения уже не радуют. Дня не прошло, чтоб где-то не выключили воду, - пишет Екатерина Япленкова.