В Ярославле наркоторговец получил 4,4 года за попытку сбыть полкилограмма героина Фото: Алексей БУЛАТОВ

4,4 года лишения свободы получил Собирчон Б. за попытку сбыть наркотики. Дзержинский районный суд отправил осужденного отбывать наказание в колонии строгого режима.

По версии обвинения, в сентябре прошлого года мужчина через Интернет договорился с неким человеком о сбыте наркотиков. Собеседник ярославца так и остался неизвестен. Обвиняемый получил информацию, где находится тайник с героином - там лежал 531 грамм наркотика. Ярославец расфасовал порошок по сверткам, получилось 122 штуки, и собрался спрятать эти светки в укромных уголках города. Но не вышло.

- Преступный умысел он не смог довести до конца, так как был задержан сотрудниками полиции возле своего дома с находившимся при нем наркотиком. Уголовное дело расследовалось отделом МВД России по Дзержинского городскому району, - пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Приговор пока в законную силу не вступил.