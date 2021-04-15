Жительница Костромы пыталась сбыть в Ярославле 42 грамма героина Фото: Алексей БУЛАТОВ

39-летняя жительница Костромы задержана сотрудниками УМВД России по Ярославской области, у нее изъято 17 свертком с неизвестным порошком. После экспертизы установлено, что в свертках находилось наркотическое средство, содержащее героин, общей массой более 42 граммов. Эксперты установили, что это наркотик, а именно, героин. 42 грамма запрещенного препарата костромичка, по версии следствия, собиралась распространить в Ярославле, делая так называемые закладки.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по ЯО, подозреваемая нигде не работает и уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Сейчас ей грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.